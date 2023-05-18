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В Ростовской области повышается плодородие почв

Плодородие почв в Ростовской области стабилизировалось и имеет тенденцию к росту, сообщает пресс-служба губернатора региона, ссылаясь на данные агрохимических обследований.

«Повышению плодородия способствует внесение удобрений объемом более 400 тысяч т — на уровне 80-х годов прошлого века»,— сказано в сообщении.

Отмечается, что в этом году на возмещение затрат на приобретение и внесение фосфорсодержащих удобрений в бюджете предусмотрено 450 млн руб. Объем господдержки на развитие искусственного орошения превысит 676 млн руб.

Также в пресс-службе губернатора сообщают, что в 2021–2022 годах в регионе были созданы 28 пилотных проектов системы агроэкологического районирования для сельских поселений. В бюджете предусмотрено 224 млн руб. для того чтобы охватить программой все поселения до конца 2025 года.

Кристина Федичкина

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