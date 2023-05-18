Председатель СО РАН: Россия потеряла 50 тыс. научных сотрудников за последнее пятилетие

Российская Федерация за несколько лет потеряла 50 тыс. научных сотрудников. Статистические данные привел председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), вице-президент РАН Валентин Пармон в ходе общего собрания отделения.

«Основная проблема в России сложилась следующая: в течение последних пяти лет только Россия – никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере – а Россия потеряла 50 тыс. человек»,– сказал господин Пармон в ходе обмена мнениями (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).

По мнению председателя СО РАН, для изменения ситуации финансирование науки необходимо увеличить в три раза. При этом он назвал «дискриминационной» норму, по которой зарплата ученых должна быть не ниже двойного размера средней зарплаты по региону.

Валентин Пармон выступил с докладом, посвященным итогам работы СО РАН в 2022 году и планам на 2023-й. В ходе него руководитель отделения отметил, что в России потребовалась «коррекция научно-технических приоритетов, что обусловлено экономической блокадой со стороны Запада и Японии».

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Валерий Лавский