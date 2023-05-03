В Госдуму внесены поправки для проведения выборов в новых регионах при военном положении

В Госдуму внесены поправки, корректирующие федеральный конституционный закон о военном положении. Они нужны для того, чтобы обеспечить проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях даже в условиях военного положения, объяснил один из авторов законодательной инициативы председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Павел Крашенинников напомнил, что, согласно ст. 7 закона «О военном положении», на территории, где оно введено, референдумы и выборы проводиться не могут. Однако в законах о принятии в состав России новых регионов указано, что в осенью 2023 года там должны пройти выборы, обратил внимание он. «Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять»,— отметил господин Крашенинников (цитата по сайту Госдумы).

Депутат подчеркнул, что закон о военном положении и законы о принятии новых субъектов в состав РФ являются конституционными, то есть равнозначными по силе. «Однако, мы считаем, необходимо соблюсти в этом вопросе полную юридическую чистоту, которой и можно будет добиться именно через корректировку несколько устаревшего акта»,— объяснил он.

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал соглашения о присоединении к России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. 19 октября по указу президента РФ в них ввели военное положение. Выборы в новых регионах должны пройти во второе воскресенье сентября 2023 года. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы ДНР уже заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Милена Костерева