Ввод жилья в Нижегородской области сократился в апреле на 5%

В апреле в Нижегородской области ввели в эксплуатацию 126,7 тыс. кв. м жилья. Это на 4,9% меньше по сравнению с уровнем прошлого года. Отставание темпов ввода зафиксировано впервые после трех месяцев роста, сообщил Единый ресурс застройщиков по данным Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В целом с начала года в регионе построили 803,5 тыс. кв. м жилья. Рост по сравнению с показателями 2022 года составил 23,4%. Нижегородская область заняла 12 место среди 85 регионов России по показателю ввода жилья.

Анастасия Еремина