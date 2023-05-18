На фестивале в Петербурге представят около 35 образцов инновационного транспорта

В рамках IV Международного транспортного фестиваля SPbTransportFest (пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 мая) будет представлено порядка 35 образцов автобусов, работающих, в том числе, на альтернативных источниках энергии, троллейбусов, трамваев и один вагон метрополитена. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В общей сложности фестиваль вместит в себя 10 событий, включая конкурсы профессионального мастерства водителей автобусов и трамваев, выставку инновационного транспорта на Манежной площади и Кленовой улице, парад ретро-транспорта, в котором примут участие 320 раритетных образцов техники, а также концертную программу. Полная программа фестиваля опубликована на сайте комтранса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге отменили аукцион по поставке 116 новых трамваев за 16,5 млрд руб. «Госэлектротранс» получил одну заявку, однако она не соответствовала требованиям.

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