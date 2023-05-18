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обновлено 10:59

В пермских кофейнях опровергли, что готовят кофе на грудном молоке

В пермских кофейнях сети «Смайл» опровергли информацию о том, что продают кофе на грудном молоке, ранее распространенную самими владельцами заведений. «На самом деле мы так пошутили. Использовать грудное молоко небезопасно. Мы добиваемся такого же вкуса, смешивая козье и миндальное молоко»,— сообщили информагентству Ura.ru в одной из кофеен сети. В заведении добавили, что за такой напиток посетителям нужно доплатить 90 руб. к стоимости самого кофе, а не заплатить 650 руб., как было заявлено в рекламе.

Фото: «Кофе Смайл | Пермь» / «ВКонтакте»

Фото: «Кофе Смайл | Пермь» / «ВКонтакте»

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в пермских кофейнях федеральной сети «Смайл» продается кофе с грудным молоком по 650 руб. за порцию. Владелец заведений Максим Кобелев рассказал авторам телеграм-канала, что молоко приобретается у кормящих матерей «со справочками». Позже реклама кофе с грудным молоком появилась в группе пермских кофеен «Смайл» в соцсети «ВКонтакте».

На появление в сети сообщений о продаже в Перми такого кофе сегодня обратил внимание депутат краевого заксобрания от ЛДПР Олег Постников. Затем информацией заинтересовалось управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

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