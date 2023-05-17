Роспотребнадзор проверяет информацию о продаже в Перми кофе с грудным молоком

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проверяет появившуюся в СМИ информацию о том, что в Перми продают кофе с грудным молоком. В управлении отметили, что, согласно ст. 3 ФЗ-29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов», в обращении могут находиться пищевые продукты, прошедшие подтверждение на соответствие требованиям, которые установлены законодательством РФ. «Грудное молоко не является пищевым продуктом, его оборот не регулируется требованиями технических регламентов, определяющих условия изготовления, хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов. Реализация его под видом пищевого продукта запрещена»,— подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Кофе Смайл | Пермь» / «ВКонтакте» Фото: «Кофе Смайл | Пермь» / «ВКонтакте»

Накануне телеграм-канал Mash сообщил, что в пермских кофейнях сети «Смайл» продается кофе с грудным молоком по 650 руб. за порцию. Владелец заведений Максим Кобелев рассказал авторам телеграм-канала, что молоко приобретается у кормящих матерей «со справочками». Позже реклама кофе с грудным молоком появилась в группе пермских кофеен «Смайл» в соцсети «ВКонтакте».

На появление в сети сообщений о продаже в Перми такого кофе сегодня обратил внимание депутат краевого заксобрания от ЛДПР Олег Постников. В своем телеграм-канале он написал, что подключил юристов «на проработку законности» ситуации.

Сеть кофеен «Смайл» основана в Республике Коми, работает по франшизе в 13 городах. В Прикамье функционирует три заведения сети: две кофейни в Перми и одна в Краснокамске. В меню на официальном сайте сети «Смайл» нет кофе с грудным молоком, в соцсетях компании также отсутствует информация о его продаже в кофейнях в других городах.