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Коммерсантъ FM
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Потребление сдвинулось с места

Как меняется покупательское поведение граждан

Россияне продолжают урезать расходы даже спустя год после начала кризиса. Свежими данными поделилась компания NielsenIQ. По сравнению с 2022-м потребители стали чаще экономить на питании и развлечениях — так поступает больше половины населения страны. Кроме того, 67% граждан стараются не тратиться на новую одежду, 48% отказываются от еды навынос, 46% ограничивают траты на отпуск. Динамика постепенно улучшается, но незначительно, отмечают аналитики. Почему? И как на ситуацию реагирует бизнес?

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Директор Института социально-экономических исследований при Финансовом университете Алексей Зубец отмечает, что пока стимулов активно тратить у россиян нет: «Инфляция по прошлому году у нас 12%, это официальные данные, при этом в реальности она гораздо больше. Такой вывод можно сделать из данных "Ромира", который считал не в целом по корзине, а по наиболее востребованным товарам. Из этого вытекает падение реальных доходов населения.

Люди стали меньше тратить на медицинские исследования и диагностику

Кроме того, важным тормозом потребительской активности являются страхи людей. СМИ полны всякой неприятной информации — из зоны военных действий, по поводу новых пакетов санкций и так далее. В этих условиях люди не спешат расставаться с деньгами и предпочитают экономить. Поэтому я не вижу серьезных оснований для того, чтобы модель поведения поменялась со сберегательной на активную потребительскую.

В июле прошлого года мы увидели резкий рост потребительской активности — в значительной степени это было связано с увеличением экспортных доходов России, которые проливались на рынок и вызывали ажиотаж со стороны покупателей. В этом году такого не ожидаю. Если и будут какие-то улучшения в потребительской активности населения, то летом, поскольку сезон отпусков».

Сберегательная модель потребления подтверждается и отчетностью российских дискаунтеров — магазинов со сниженными ценами. За прошлый год их продажи выросли на 20%, подсчитал NielsenIQ. Треть россиян посещает такие точки раз в неделю. Российские ритейлеры в прошлом году начали активнее развивать такой бизнес. Например, у сети «О’кей» есть дискаунтер под названием «Да», выручка которого за год выросла на 25%.

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X5 Retail Group открывает новые точки магазинов «Чижик», за прошлый год их выручка увеличилась в пять раз. На этот рынок выходит и «Магнит», который в феврале этого года открыл три пилотных магазина под брендом «Первый выбор». Все эти ритейлеры торгуются на бирже, и для их бумаг запуск дискаунтеров может стать позитивным стимулом, рассуждает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов:

«В потребительском поведении происходят определенные изменения. Если в прошлом году было очевидно, что население включило жесткий режим экономии из-за падения реальных доходов, то в этом ситуация становится чуть более благоприятной. Мы видим, что норма сбережений после того, как была максимальной, начала снижаться, то есть граждане активнее тратят деньги.

Растет потребительское кредитование, ведущие банки объявляют о рекордных показателях с точки зрения выдачи таких займов.

Скорее всего, люди будут больше тратить, тем не менее полностью режим экономии выключен не будет, поэтому дискаунтеры будут пользоваться особым спросом, особенно в регионах. Мы видим, что уехало достаточно много богатых людей, особенно из Москвы, поэтому, например, в "Азбуке вкуса" некоторые наблюдают некоторое снижение цен. Отток богатого населения — тоже фактор для того, чтобы были задействованы более бюджетные варианты товаров».

Россияне по-разному экономят на продуктах питания, показал опрос NielsenIQ. 61% покупателей ходят в магазины с низкими ценами, 41% ищут на полках товары со скидками, а 37% снижают расходы на еду, покупая только необходимое. Каждый четвертый россиянин предпочитает более дешевые марки, а 16% и вовсе стали реже покупать продукты.

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Иван Якунин

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