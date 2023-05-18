Rimac Nevera установил 23 мировых рекорда за один день

Компания Rimac с гиперкаром Nevera установила 23 мировых рекорда в течение одного дня.

На полигоне Automotive Testing Papenburg в немецком Папенбурге на 4-километровой прямой электромобиль испытали на разгонную и тормозную динамику. Для учета результатов были привлечены специалисты компаний Dewesoft и RaceLogic, которые вели независимые замеры, а в зачет пошли средние показатели.

1914-сильное купе установило в течение дня более 20 рекордов, которые позволили в том числе превзойти паспортные показатели. С места до 100 км/ч Rimac Nevera разогнался за 1,81 секунды (разгон 0-200 км/ч занял 4,42 сек, 0-300 км/ч — 9,22 сек). Среди прочих достижений — дистанция в четверть мили за 8,25 сек и разгон с места до 400 км/ч и затем торможение до полной остановки за 29,93 сек.

Напомним, премьера серийного Rimac Nevera состоялась летом 2021 года. Электромобиль будет выпущен тиражом в 150 экземпляров.

Максим Вершинин

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