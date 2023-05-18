Старейшая Библия на иврите продана на аукционе за $38,1 млн

Старейшая Библия на иврите Codex Sassoon, датированная концом IX—началом X века н.э. была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $38,1 млн. Об этом аукционный дом сообщил на своей странице в Twitter. Владельцем рукописи стала расположенная в Тель-Авиве организация «ANU — Музей еврейского народа».

Codex Sassoon — это самая ранняя и наиболее полная еврейская Библия из когда-либо обнаруженных. Она содержит все 24 книги еврейской Библии (Танах), за исключением некоторых страниц из Книги Бытия. Считается, что реликвия была создана в Израиле или Сирии и насчитывает 396 пергаментных страниц. Библия названа по имени одного из своих предыдущих владельцев — коллекционера Дэвида Соломона Сассуна.

Эксперты отмечают, что несмотря на небольшие потертости, текст Библии остается разборчивым. Для создания Codex Sassoon было использовано около 400 пергаментных листов и шкура более 100 животных.

Codex Sassoon считался утерянным более шести веков после разрушения синагоги на северо-востоке Сирии, где он хранился. Найти реликвию удалось в 1929 году, после чего ее купил коллекционер Дэвид Соломон Сассун. В последний раз Codex Sassoon продавалась на аукционе в 1989 году за $3,19 млн (около $8 млн по текущему курсу). С 1989 года владельцем Библии был швейцарский финансист и коллекционер Жаки Сафра.

Долгое время самой дорогой книгой или историческим документом проданным на аукционе считался «Кодекс Лестера» — тетрадь научных записей, сделанных Леонардо да Винчи в 1504—1510 годах. В 1994 году ее приобрел сооснователь Microsoft миллиардер Билл Гейтс за $30,8 млн (по текущему курсу). Однако в ноябре 2021 года был установлен новый рекорд. Американский инвестор Кеннет Гриффин выкупил первое издание Конституции США за $43,2 млн.

Милена Костерева