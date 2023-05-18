Экс-прокурору Новосибирской области инкриминируют получение взяток на 10 млн рублей

СКР завершил расследование уголовного дела бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, который возглавлял ведомство в 2015-2018 годах. Как сообщили «Ъ-Сибирь» источники, экс-прокурору вменятся в вину ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), за что ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Обвинительное заключение утвердила Генпрокуратура России, по предварительным данным, для объективного рассмотрения дело будет передано в другой регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: fsin.gov.ru Фото: fsin.gov.ru

Владимира Фалилеева задержали в середине февраля 2022 года и водворили в СИЗО, где он находится до сих пор. Центральный аппарат Следственного комитета России вменяет ему в вину коррупцию. В следственном ведомстве дело не комментируют.

По сведениям «Ъ-Сибирь», экс-прокурору инкриминируют получение взяток на сумму около 10 млн руб. от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового, имеющего обширные связи в правоохранительных органах региона. Вознаграждение, по данным силовиков, якобы полагалось за общее покровительство. Взятки, говорится в деле, передавались как деньгами, так и подарками и услугами. Бывший прокурор отрицает выдвинутые против него обвинения.

Под следствием сейчас находится первый заместитель Владимира Фалилеева Любовь Кузьменок. Суд рассматривает по существу уголовное дело еще одного его зама Андрея Турбина. Им также инкриминируется взяточничество.

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Константин Воронов