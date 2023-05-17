ЦБ Польши обвинил критиков его экономической политики в поддержке России

Центробанк Польши выступил против критиков ее денежно-кредитной политики. Как говорится на рекламном баннере ЦБ Польши, фотографию которого приводит Bloomberg, все критики его политики — это сторонники Кремля.

«Это часть нарратива Кремля — обвинять Национальный банк Польши и правительство в высокой инфляции»,— говорится на рекламном щите, размещенном возле штаб-квартиры банка в Варшаве. Надпись на баннере также утверждает, что начало Россией боевых действий на Украине и последствия пандемии стали причиной самого быстрого роста цен за четверть века.

Как отмечает Bloomberg, резкий рост стоимости жизни поставил Центробанк и его управляющего Адама Глапинского под прицел общественности и оппозиции перед парламентскими выборами, которые ожидаются в октябре этого года.

В феврале этого года в Польше был зафиксирован рекордный уровень инфляции, достигший 18,4% по сравнению с февралем 2022 года. Он стал самым высоким с декабря 1996 года. Вместе с тем показатель ВВП в Польше в 2022 году вырос 4,9%.