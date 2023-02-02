Сенаторы поспорили о профессиональном

Инициированные КПРФ антикоррупционные поправки могут привести к отставке одного из творцов «Крымской весны», бессменного с 2010 года руководителя крымского парламента Владимира Константинова. Это выяснилось в среду во время обсуждения в Совете федерации закона, разрешающего не публиковать декларации депутатов Госдумы и сенаторов. Один из пунктов этого документа запрещает спикерам региональных парламентов работать на неосвобожденной основе, а господин Константинов, тоже не получающий депутатскую зарплату, с таким требованием, как оказалось, не согласен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соратники Владимира Константинова (на фото) опасаются, что из-за инициированных недоброжелателями поправок ему придется уйти с поста спикера крымского парламента

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Соратники Владимира Константинова (на фото) опасаются, что из-за инициированных недоброжелателями поправок ему придется уйти с поста спикера крымского парламента

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Совет федерации (СФ) 1 февраля одобрил закон, который фактически отменяет декларирование доходов для региональных депутатов, работающих на непрофессиональной основе, и позволяет не публиковать информацию о доходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов. Активно обсуждавшийся на прошлой неделе документ снова стал предметом дискуссии — правда, на этот раз внимание сенаторов привлекли не вопросы декларирования, а внесенная ко второму чтению поправка, в соответствии с которой председателем заксобрания региона может быть только депутат, работающий на профессиональной основе.

«Валентина Ивановна, у меня вопрос следующий: а вообще сколько председателей региональных парламентов работают на непрофессиональной основе?» — поинтересовался у спикера СФ Валентины Матвиенко сенатор от Крыма Сергей Цеков, дождавшись, пока докладчик закончит представлять законопроект. «Не знаю»,— честно призналась госпожа Матвиенко. «Я знаю,— поспешил просветить собравшихся господин Цеков.— Трое!» И сообщил, что не будет поддерживать закон из-за этой поправки, так как она направлена персонально против председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова.

«На эту поправку, насколько мне известно, было получено отрицательное заключение Государственного правового управления президента,— продолжил Сергей Цеков.— Правительством, аппаратом Госдумы даны заключения, согласно которым данная поправка не поддерживалась. Суть заключения — статус депутата, порядок осуществления депутатской деятельности и ее организации определяется конституцией, уставом или законом субъекта». Сенатор убежден, что принятие таких поправок будет означать для Крыма потерю эффективного руководителя. «Такое решение негативно повлияет в целом на работу крымского парламента, баланс и равновесие всех ветвей власти в республике»,— предупредил господин Цеков.

Председатели заксобраний, работающие на непрофессиональной основе, есть не только в Крыму, отметил сенатор. Но спорная поправка, настаивал он, «осознанно» направлена против Владимира Константинова и предложена его оппонентами в Крыму через фракцию КПРФ в Госдуме. Сергей Цеков напомнил про заслуги господина Константинова в деле интеграции Крыма в российское правовое поле и «огромную патриотическую работу», которую проводит спикер: в частности, он построил мемориал жертвам фашистской оккупации, ставший основной площадкой для патриотического воспитания в регионе.

«Как-то вас не туда понесло, я извиняюсь,— отреагировала на демарш сенатора Валентина Матвиенко.— Мы очень ценим Константинова, и пусть работает, но я считаю: председатель регионального парламента должен заниматься профессионально освобожденной работой, неся такую огромную ответственность. Причем здесь политическая борьба?» «Это не мной придуманное выступление»,— честно признался господин Цеков, на что спикер удовлетворенно заметила, что так она и думала. Дискуссию закрыл председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас, который напомнил, что по Конституции РФ вопросы организации публичной власти субъекта относятся к совместному ведению. «Поэтому, безусловно, законодатель вправе установить ту норму, о которой мы с вами сейчас ведем дискуссию»,— подытожил он.

Отметим, что работающий на непрофессиональной основе руководитель заксобрания — скорее исключение, чем правило, хотя до сих пор такая возможность была предусмотрена законодательством 11 регионов. Например, в Тульской области неосвобожденный депутат возглавил облдуму в 2020 году, после досрочного сложения полномочий предшественником. Для этого парламентариям пришлось срочно вносить в региональное законодательство поправки, позволяющие их будущему председателю работать на бесплатной основе.

Как рассказал “Ъ” Сергей Цеков, в свете новых событий Владимир Константинов не исключает, что будет вынужден покинуть пост спикера: «Я его вчера спросил: ну что, тебе придется уходить? Он ответил: придется уходить. То есть в 2024 году не будет баллотироваться на должность председателя Госсовета. Поэтому я и выступил. Для Крыма это большая потеря. Придется убеждать его найти возможность для работы в новом формате».

Владимир Константинов в начале девяностых годов основал группу строительных компаний «Консоль», а позже корпорацию «Укрросбуд», которые занимались строительством многоквартирных домов и торговых центров. До присоединения Крыма к России он был постоянным участником рейтинга богатейших граждан Украины. Полномочия главы корпорации господин Константинов сложил перед избранием на пост председателя Верховного совета Автономной республики Крым в 2010 году, а от депутатской зарплаты отказался летом 2021-го, пояснив, что пришел в политику из бизнеса «человеком, уже состоявшимся финансово», и «давно стремился к такому решению». По итогам 2021 года спикер задекларировал доход почти втрое больше, чем годом ранее,— 67,9 млн руб. На вопросы “Ъ” об источниках своих доходов и о том, почему он не сможет продолжить работу спикером на профессиональной основе, Владимир Константинов оперативно не ответил.

Лидер крымских коммунистов Сергей Богатыренко подтвердил “Ъ”, что вместе с коллегами обратился к первому зампреду комитета Госдумы по госстроительству Юрию Синельщикову (КПРФ) с инициативой о введении соответствующего ограничения для руководителей заксобраний, но отдельным законом принять ее не получилось, поэтому одобрили позже в виде поправки. «Конечно, они (соратники спикера Константинова.— “Ъ”) будут против. Налицо конфликт интересов, когда одно из высших руководящих лиц Крыма не получает деньги за свою работу, но имеет право заниматься бизнесом»,— подчеркнул коммунист.

Анастасия Корня; Александр Дремлюгин, Симферополь