В Крыму сотрудников караоке обвинили в дискредитации армии после отказа включить гимн России

Из караоке-клуба в Евпатории изъяли 1,5 тонны нелегального алкоголя и составили на руководителей и сотрудников заведения протоколы о дискредитации армии РФ после скандала с посетителями, которым не позволили петь гимн России и патриотические песни, сообщили «Ъ» в правоохранительных органах Крыма.

По предварительным данным, в ночь на 15 мая ветеран боевых действий в Сирии, а также экс-участник СВО вместе со своими друзьями посетил евпаторийский караоке-бар «Чо-чо». По их словам, персонал заведения не позволил им исполнить гимн России и ряд других патриотических песен. При этом в грубой форме было заявлено, что такой репертуар не соответствует заведению.

В видеообращении, опубликованном в соцсетях, жена военнослужащего также акцентировала внимание, что работники караоке-клуба отказались отвечать на вопросы о поддержке СВО. К освещению скандальной ситуации подключился патриотический блогер Александр Талипов. Он обратился к правоохранителям с просьбой проверить заведение на наличие нарушений.

После этого в караоке-клуб приехали бойцы ЧВК «Вагнер», полиция и ОМОН. «На данный момент установлены и задержаны все участники... В клубе изъято 1500 литров алкоголя без документов, найдены иные нарушения»,— написал господин Талипов.

Далее он опубликовал извинения собственника и администратора бара. Они пообещали провести идеологическую работу с персоналом, а также выразили поддержку СВО на Украине.

Источник в правоохранительных органах региона подтвердил «Ъ» информацию об инциденте и его последствиях.

Напомним, ранее в Крыму отказали в получении российского гражданства победительнице местного конкурса красоты, которая была перед этим оштрафована за исполнение украинской националистической песни. Перед этим Бахчисарайский районный суд арестовал и оштрафовал шестерых участников крымскотатарской свадьбы, на которой играла украинская народная песня «Червона калина».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь