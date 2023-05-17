Изображение памятника Татищеву и де Геннину разрешили использовать после пяти лет судебных разбирательств

Суд по интеллектуальным правам установил, что изображение памятника основателей Екатеринбурга Василия Татищева и Вильгельма де Геннина может свободно использоваться путем цитирования, сообщил адвокат и патентный проверенный Евгений Дедков на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ ). Судебные разбирательства по делу длились пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) предъявила иск к «Фест Хэнду» в 2018 году. Поводом стало использование издательским домом изображения памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину в путеводителе «Свердловская область». Истец требовал от издательства 20 тыс. руб. за использование в путеводителе из серии «Репейник» фотографии памятника. По мнению ассоциации, ответчик должен был заключить договор со скульптором.

В мае 2019 года Свердловский арбитражный суд частично удовлетворил иск УПРАВИС. С ответчика было взыскано 10 тыс. руб. Однако в конце июня Евгений Дедков подал встречный иск к УПРАВИС, в котором попросил признать недействительными договоры о передаче полномочий по управлению исключительными правами на произведения. Юрист заявил о том, что договор о передаче авторских прав на памятник от скульптора Петра Чусовитина УПРАВИС является недействительным. Доказать то, что у памятника несколько соавторов, удалось с помощью копии чертежей и проектной документации с указанием всего состава соавторов и их подписями. Наследники архитекторов, которые являются соавторами памятника, позицию УПРАВИС не поддерживают.

По данным картотеки, с 2018 по 2020 годы дело рассматривали в Свердловском арбитражном суде, затем в 17-ом арбитражном апелляционном суде Перми, а далее – в московском суде по интеллектуальном правам.

Полина Хабарова

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