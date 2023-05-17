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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Украины заявил спецпредставителю Китая о неприемлемости мира с потерей территорий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял в Киеве спецпредставителя Китайской Народной Республики (КНР) Ли Хуэйя, сообщила пресс-служба украинского дипведомства. Как ранее сообщал «Ъ», европейское турне китайского дипломата связано со стремлением Пекина сыграть роль в урегулировании российско-украинского конфликта.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Фото: Thaier Al-Sudani/File Photo, Reuters

Дмитрий Кулеба

Фото: Thaier Al-Sudani/File Photo, Reuters

Господин Кулеба перечислил господину Ли принципы восстановления «устойчивого и справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины». В то же время глава украинского МИДа отметил важность участия Китая в реализации «формулы мира Президента Украины». Она предполагает возвращение Украины в границы 1991 года, выплату репараций и создание трибунала. Китайская мирная инициатива не содержала таких пунктов, но предполагала немедленное прекращение огня.

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подробно проинформировал спецпредставителя правительства КНР о принципах восстановления устойчивого и справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Украина не принимает никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий или замораживание конфликта»,— говорится в сообщении МИД Украины.

Поездку по Европе Ли Хуэй начал во вторник, 16 марта, в Киеве. Визиты проходят в закрытом режиме: продолжительность турне и график встреч заранее не разглашаются.

Подробнее о миссии Ли Хуэйя — в материале «Ъ» «Украине готовят китайскую ничью».

Григорий Лейба

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