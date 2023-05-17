В Петербурге обсуждают вопрос запрета парковки у всех станций метро

В Петербурге планируют запретить парковку у всех станций метро. Соответствующие знаки уже установлены у станции «Площадь Александра Невского», следует из решения антитеррористической комиссии Петербурга.

Ограничение у станции метро «Площадь Александра Невского» было введено 15 мая. 17 мая в комитете по транспорту Петербурга сообщили о проверке соблюдения запрета на стоянку. «В зоне действия знаков более пяти минут находились около десяти автомобилей. На владельцев машин составили протоколы об административном правонарушении. Штраф составляет три тысячи рублей»,— рассказали в пресс-службе.

Планируется, что в ближайшее время подобные знаки появятся у станции метро «Улица Дыбенко». В комитете заявляют, что так они планируют избежать бесконтрольного размещения машин и обеспечить безопасность пассажиров.

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