Рядом с парком Собино в Ростове построят фитнес-клуб с бассейном

Участок площадью 2,35 тыс. кв м возле парка Собино в Ростове будет передан в аренду ООО «МКС-Фитнес» без торгов для строительства фитнес-клуба с бассейном. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

Физкультурно-спортивный комплекс с купальным и спортивным бассейнами появится по ул.Профсоюзной, 136б/1а. Срок аренды участка составляет четыре года и три месяца, субаренда запрещена. Сроки реализации проекта и сумма инвестиций не уточняется.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО «МКС-Фитнес» было зарегистрировано в Ростове в июле 2022 года. В качестве владельца и гендиректора компании указана Мария Сокольская.

Кристина Федичкина