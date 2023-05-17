ФАС приостановила закупку камер для Ростовской области за полмиллиарда рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ростовской области приостановило закупку интеллектуальных транспортных систем за 1,5 млрд руб., размещенную региональным министерством транспорта. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Как выяснило ведомство, минтранс хотел закупить обзорные уличные камеры TR-D6254IR15 4/9–156 иностранного производства. Указанный товар входит в перечень запрещенной к закупке радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств.

Интеллектуальные транспортные системы включают в себя светофоры, камеры наблюдения, информационные табло и другое оборудование, устанавливаемое на городских и межмуниципальных дорогах.

Создание ИТС в Ростовской области началось в 2021 году. В настоящее время выполнено два этапа из пяти. Планировалось, что по итогам внедрения ИТС уровень аварийности в регионе снизится на 10%, транспортные задержки сократятся на 17%, скорость транспортного потока повысится на 13%.

Кристина Федичкина