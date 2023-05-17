Газета семьи Никола Пашиняна сообщила о попытке похищения его сына

Сегодня около 15:00 возле дома пытались похитить сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота Пашиняна. Об этом сообщила принадлежащая семье Никола Пашиняна газета «Айкакан жаманак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Никола Пашиняна Фото: Архив Никола Пашиняна

По информации газеты, похитителями были члены общественной организации «Зов сыновей», которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, но в какой-то момент ему удалось выпрыгнуть из остановившейся машины. В результате его сбил автомобиль, следовавший за членами той же организации. Ашот Пашинян получил травму ноги, а члены «Зова сыновей» скрылись.

Как говорил армянскому изданию «Панорама» член-учредитель «Зова сыновей» Ара Ростомян, организация выступает за отставку действующих властей Армении, выстраивание новой архитектуры безопасности, в том числе возвращения города Шуши в Нагорном Карабахе, бои за который шли в ходе 44-дневной войны Армении и Азербайджана в 2020 году. Как сообщает агентство «Sputnik Армения», организация была создана родителями погибших в ходе 44-дневной войны армянских военных. 8 мая организация объявила о начале кампании по отставке правительства.

В полиции агентству Sputnik подтвердили, что получили сообщение относительно инцидента с участием сына премьера. Другие подробности не приводятся. Отец погибшего в 44-дневной войне военного Вахид Саакян заявил Sputnik, что инцидент имел место, но это было не похищение. По его словам, это делается, чтобы отвлечь внимание общественности от важных проблем.

По данным «Айкакан жаманак», отец погибшего в 44-дневной войне солдата Гарик Галеян входит в «Зов сыновей». Гарик Галеян рассказал Sputnik, что попытки похищения не было: родители погибших военных случайно встретили сына премьера на улице, одна из матерей предложила ему поехать в военный пантеон «Ераблур» и посмотреть, «что сделали его отец и мать». По слова мужчины, Ашот Пашинян сел в автомобиль, а затем сам открыл дверь, выпрыгнул из машины и убежал.

Ранее сегодня Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана в пределах 86,6 тыс. кв. км — он заявил об этом в ходе выступления на саммите Совета Европы в Рейкьявике. Как передает Sputnik, это означает признание Нагорного Карабаха в составе Азербайджана.

Анастасия Ларина