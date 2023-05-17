«Подобного рода автомобили были в тренде по всему миру»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает историю модели от французского концерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stellantis Фото: Stellantis

55 лет назад марка Citroen представила на суд публики, вероятно, самый необычный свой автомобиль — Mehari. Так в Северной Африке и Сахаре называют верблюдов, животных известных своей выносливостью и «внедорожными качествами».

По сути дела, Citroen Mehari — это такое корыто на колесах: борта открытой машины едва доходили до коленей сидящих в ней пассажиров. Кузов состоял всего из 11 деталей, которые легко было при необходимости заменить. К слову, это сегодня мы знаем, что ABS — это антиблокировочная система колес. Тогда аббревиатура имела совсем иное значение — это акрилонитрил-бутадиен-стирол, только что изобретенный новый вид пластика. Так что автомобиль можно было мыть струей из шланга не только снаружи, но и изнутри.

Премьера состоялась 16 мая 1968 года на поле для гольфа в модном курортном городе Довиль. И это неспроста. Внедорожник (правда, версия с колесной формулой 4x4) появился спустя пять лет и имел очень небольшой тираж. Он позиционировался не только как утилитарный транспорт для ремесленников, лавочников, рыбаков или всевозможных государственных служб. Особенно автомобиль прославился после выхода на экраны комедии «Жандарм из Сан-Тропе» с Луи де Фюнесом.

Citroen Mehari был адресован и молодежи как удобная машина если не для дальних путешествий, то для поездок на пляж и по пляжу, — идеальный вариант. В салоне с относительным комфортом размещались четыре человека. Ну, или двое плюс весьма габаритный груз. А так называемый «зимний чехол» делал машину герметичной и позволял ей пользоваться практически круглый год. Всего за два десятка лет было выпущено без малого 150 тыс. экземпляров Citroen Mehari.

Любопытно, что подобного рода автомобили были тогда в тренде по всему миру, в том числе и у нас в стране. Советский ЛуАЗ был схож с Mehari по концепции, он появился, кстати, на год раньше, и был адресован не только госслужбам, но и продавался в частные руки.