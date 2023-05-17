Железная дорога Решт—Астара как часть транспортного коридора Север—Юг от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии. Карта

17 мая президент России Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги между иранскими городами Решт и Астара. Железная дорога Решт—Астара является частью международного транспортного коридора (МТК) Север—Юг, проходящего от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии. Его главная задача — обслуживание внешней торговли России со странами Закавказья, Каспийского региона, Ирана, государствами Южной Азии и Персидского залива. Общая протяженность МТК — 7,2 тыс. км.

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В районе Каспийского моря коридор Север—Юг проходит по трем маршрутам: транскаспийскому — с использованием портов России и Ирана, западному — через Азербайджан и восточному — через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Железная дорога Решт—Астара является последним недостроенным участком западного маршрута. Его протяженность — 162 км. Планируемый ввод в эксплуатацию — 2025 год.