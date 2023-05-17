Ярославское правительство атаковали хакеры

Электронная инфраструктура правительства Ярославской области подверглась DDoS-атаке утром 17 мая. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили источники в органах власти. В первой половине дня не работал официальный сайт регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В результате атаки в здании правительства области, а также почти во всех департаментах отсутствовал интернет, что затруднило работу чиновников. Возникли проблемы и с внутренним электронным документооборотом.

Это не первая атака на органы власти региона. Помимо правительства ранее DDoS-атакам подвергались мэрия города и областная дума. В настоящее время работа сайта восстановлена.

Антон Голицын