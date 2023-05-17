В Петербурге могут закрыть для въезда дворы в зонах платной парковки

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга обсуждается возможность разрешить упрощенную установку шлагбаумов на въезды во дворы, расположенные в зонах платной парковки, сообщила пресс-служба Мариинского дворца в среду, 17 мая. Местные жители неоднократно жаловались на паркующихся во внутридомовых территориях водителей, не желающих оплачивать стоянку по правилам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Нам необходима единая политика в решении вопроса запаркованности дворов. Проработаем техническое задание для порядка установки шлагбаумов, в которое включим прозвучавшие предложения, и после вынесем его на обсуждение»,— заявил руководитель рабочей группы депутат Алексей Цивилев.

В настоящее время сложности с установкой шлагбаумов у жителей и управляющих компаний вызывает частое отсутствие проекта межевания дворовых территории. Однако, как отметили депутаты рабочей группы, в федеральном законодательстве отмечено, что через дворы должен быть обеспечен проход, а не проезд, что потенциально может облегчить регулирование этого вопроса.

Следующее заседание рабочей группы запланировано на июнь.

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