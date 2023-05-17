Россия выделит €1,3 млрд госкредита на проект железнодорожного участка Решт—Астара в Иране

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия выделит межгосударственный кредит в размере €1,3 млрд на строительство железнодорожного участка Решт—Астара в Иране. Общая стоимость проекта оценивается в €1,6 млрд. Президент России Владимир Путин сегодня, 17 мая, по видеосвязи вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси поучаствовали в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Он рассказал журналистам, что российская доля в межгосударственном кредите составляет 85%. «(Кредит.— "Ъ") возвратный в течение срока окупаемости этого проекта»,— уточнил господин Новак (цитата по ТАСС).

По его словам, объем грузооборота по железной дорогой должен составить не менее 15 млн тонн в год. «Сегодня будет подписан также контракт между коммерческими компаниями на реализацию этого проекта, начнется проектирование и, соответственно, я думаю, что после окончания проектирования — это примерно год займет — начнется строительство»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Железнодорожный участок Решт—Астара является частью международного транспортного коридора «Север—Юг» — маршрута, позволяющего России получить доступ к иранским портам в Персидском заливе для торговли со странами Ближнего Востока и Индийского субконтинента. Достраиваемый участок железной дороги планировали ввести в эксплуатацию к 2025 году.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ» «Как попасть в Бендер-Аббас».

Лаура Кеффер