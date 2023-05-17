Land Rover обновил последнее поколение Range Rover

Компания Land Rover обновила внедорожник Range Rover нового поколения, который получил ряд технических доработок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Range Rover SV LWB

Фото: Range Rover Range Rover SV LWB

Фото: Range Rover

Гибридные модификации получили более мощный, 218-сильный, электромотор, интегрированный в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. В итоге выросла мощность и изменилась индексация моделей: версия P440e стала 460-сильным P460e, а P510e превратилась в 550-сильную P550e.

Исполнение P510 с 4,4-литровым V8 получило 48-вольтовый стартер-генератор, что позволило увеличить мощность версии P530 до 530 л.с. Новой флагманской версией стал 615-сильный вариант P615, который доступен только для комплектации SV.

Все Range Rover 2024 модельного года получили мультимедиа Pivi Pro с 13,1-дюймовым экраном, адаптивный круиз-контроль дополнен особым режимом для движения по бездорожью. Кроме того, программа персонализации SV Bespoke для комплектаций Autobiography и SV включает в себя 230 цветов кузова и более 390 вариантов отделки салона.

Напомним, премьера нового Range Rover состоялась в октябре 2021 года.

Максим Вершинин

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