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Land Rover обновил последнее поколение Range Rover

Компания Land Rover обновила внедорожник Range Rover нового поколения, который получил ряд технических доработок.

Range Rover SV LWB

Range Rover SV LWB

Фото: Range Rover

Range Rover SV LWB

Фото: Range Rover

Гибридные модификации получили более мощный, 218-сильный, электромотор, интегрированный в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. В итоге выросла мощность и изменилась индексация моделей: версия P440e стала 460-сильным P460e, а P510e превратилась в 550-сильную P550e.

Исполнение P510 с 4,4-литровым V8 получило 48-вольтовый стартер-генератор, что позволило увеличить мощность версии P530 до 530 л.с. Новой флагманской версией стал 615-сильный вариант P615, который доступен только для комплектации SV.

Все Range Rover 2024 модельного года получили мультимедиа Pivi Pro с 13,1-дюймовым экраном, адаптивный круиз-контроль дополнен особым режимом для движения по бездорожью. Кроме того, программа персонализации SV Bespoke для комплектаций Autobiography и SV включает в себя 230 цветов кузова и более 390 вариантов отделки салона.

Напомним, премьера нового Range Rover состоялась в октябре 2021 года.

Максим Вершинин

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