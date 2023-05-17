Благоустройство аллеи перед Театром кукол в Уфе обойдется в 102,5 млн рублей

Управление капстроительства мэрии Уфы выбрало подрядчика по благоустройству аллеи перед Театром кукол. Контракт заключили с местной компанией «Уралагротехсервис».

Начальная цена закупки составляла 104,5 млн рублей, победитель конкурса предложил выполнить работы за 102,5 млн. Как следует из документации госзакупки, исполнитель должен построить подпорную стенку, облицевать стены расположенного в аллее замка, уложить тротуарное покрытие и озеленить территорию, а также смонтировать систему освещения и видеонаблюдения.

На территории необходимо установить урны, скамьи, подвесные качели, игровой комплекс, а также миниатюрные копии Собора Василия Блаженного, Зимнего дворца, Исакиевского собора, Каповой пещеры, Инзерских зубчаток, Ластрочкиного гнезда и других объектов. Завершить работы на объекте нужно до 15 сентября.

ООО «Уралагротехсервис» зарегистрировано в Уфе в 2011 году. Организация занимается отделочными работами. Учредитель — Расим Зарипов. В 2021 году выручка компании составила 123,4 млн руб., чистая прибыль — 726 тыс. руб.

Наталья Балыкова

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