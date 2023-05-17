Google будет удалять неактивные аккаунты

Американская корпорация Google сообщила, что собирается удалять аккаунты пользователей, которые были неактивны в течение двух и более лет. По словам представителей платформы, это поможет защитить пользователей от угроз безопасности.

В компании планируют начать удаление неактивных аккаунтов в декабре 2023 года. Пользователям перед этим будут рассылаться неоднократные уведомления о предстоящем удалении, а сам процесс будет происходить поэтапно. Будут удаляться только персональные аккаунты, профили организаций стирать не будут.

Среди первых будут удалены те аккаунты, которые были созданы и никогда потом не посещались пользователями. В Google выяснили, что в старых аккаунтах чаще всего нет двухфакторной аутентификации, а также используются небезопасные пароли, которые пользователи могли применять и для других учетных записей. В 2020 году Google уже сообщала, что собирается стирать данные неактивных аккаунтов, но сами аккаунты компания не трогала. Чтобы сохранить свой аккаунт, нужно будет войти в него либо в какой-то из сервисов Google.

Евгений Федуненко