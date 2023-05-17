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Коммерсантъ FM
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Продюсера Роднянского и режиссера Вырыпаева заочно арестовали по делам о военных фейках

Басманный районный суд Москвы в апреле заочно арестовал продюсера Александра Роднянского (признан Минюстом иностранным агентом) и режиссера Ивана Вырыпаева. Уголовные дела в отношении них возбудили за распространение ложных сведений о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Внимание на карточки дел обратила «Медиазона» (признана иностранным агентом).

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Александр Роднянский (иноагент)

Александр Роднянский (иноагент)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Александр Роднянский (иноагент)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

По данным суда, оба заседания по избранию меры пресечения состоялись 27 апреля. На следующий день арест господина Роднянского был обжалован. Решение в отношении господина Вырыпаева вступило в силу 3 мая. МВД объявило его в федеральный розыск, следует из базы министерства.

Александр Роднянский неоднократно высказывался против российской военной операции на Украине. В октябре 2022 года Минюст объявил его иностранным агентом.

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