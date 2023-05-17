Продюсера Роднянского и режиссера Вырыпаева заочно арестовали по делам о военных фейках

Басманный районный суд Москвы в апреле заочно арестовал продюсера Александра Роднянского (признан Минюстом иностранным агентом) и режиссера Ивана Вырыпаева. Уголовные дела в отношении них возбудили за распространение ложных сведений о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Внимание на карточки дел обратила «Медиазона» (признана иностранным агентом).

По данным суда, оба заседания по избранию меры пресечения состоялись 27 апреля. На следующий день арест господина Роднянского был обжалован. Решение в отношении господина Вырыпаева вступило в силу 3 мая. МВД объявило его в федеральный розыск, следует из базы министерства.

Александр Роднянский неоднократно высказывался против российской военной операции на Украине. В октябре 2022 года Минюст объявил его иностранным агентом.