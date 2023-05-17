Суд оставил в силе приговор депутату Госдумы Вадиму Белоусову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции (Москва) оставил без изменения приговор бывшему депутату законодательного собрания Челябинской области Вадиму Белоусову и его теще Маргарите Бутаковой, осужденным за получение особо крупной взятки. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда.

В августе прошлого года Московский городской суд вынес фигурантам обвинительный приговор. Суд установил, что с мая 2010 года по январь 2014 года, Вадим Белоусов и его теща Маргарита Бутакова получили взятку в 3,25 млрд руб. от дорожно-строительного холдинга «Южуралавтобан» за покровительство в сфере строительства дорог. В тот период Вадим Белоусов занимал пост депутата законодательного региона.

Деньги участники преступной группы получили на территории Москвы и Челябинска. Суд назначил депутату Госдумы РФ Вадиму Белоусову десять лет колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб., Маргарите Бутаковой — четыре года условно с аналогичным штрафом. Сам парламентарий на оглашение приговора не явился и числится в розыске.

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