Депутата иркутского заксобрания Андрея Левченко, осужденного за мошенничество, лишили мандата

Депутаты заксобрания Иркутской области проголосовали за досрочное лишение мандата депутата Андрея Левченко, осужденного за мошенничество, сообщается на сайте областного парламента.Это решение поддержали 26 депутатов из 38 присутствующих. Трое воздержались, двое не голосовали, остальные были против, уточняет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ

Андрей Левченко является главой фракции КПРФ в заксобрании, он также избирался депутатом облпарламента во втором и третьем созывах.

Основанием для лишения мандата стало вступившее в силу решение суда по уголовному делу, пояснила председатель комиссии по регламенту Ольга Безродных. «Парламент обязан рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с наличием вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовному делу»,– сказала она. Заместитель прокурора Иркутской области Любовь Исаканова отметила, что решение должно было быть принято не позднее 6 июня 2023 года.

Сын экс-губернатора Сергея Левченко Андрей был осужден в июле прошлого года на девять лет лишения свободы. В марте этого года областной суд смягчил Левченко приговор до шести лет по ходатайству прокуратуры. На прошлой неделе ангарский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Андрея Левченко.

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Оксана Павлова