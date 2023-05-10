На свободу раньше срока

В Иркутской области ангарский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Андрея Левченко, сына экс-губернатора Сергея Левченко. Обвиненный в мошенничестве и ограничении конкуренции, он был осужден в июле прошлого года на девять лет лишения свободы. В марте этого года областной суд смягчил Левченко приговор до шести лет по ходатайству прокуратуры. После этого с учетом проведенного в СИЗО времени в ходе расследования уголовного дела у него появилась возможность ходатайствовать об УДО. Из колонии, где Левченко сейчас отбывает срок, он должен выйти 26 мая.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До конца срока заключения сыну бывшего губернатора Иркутской области Андрею Левченко оставалось 2 года 2 месяца

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ До конца срока заключения сыну бывшего губернатора Иркутской области Андрею Левченко оставалось 2 года 2 месяца

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ангарский городской суд 10 мая удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении депутата заксобрания региона, лидера фракции КПРФ Андрея Левченко, сына экс-губернатора Приангарья. Как сообщает пресс-служба суда, постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутском облсуде в течение 15 суток со дня вынесения.

«Суд с учетом поведения Левченко А. С. за весь период отбывания наказания принял решение освободить осужденного от отбывания основного наказания в виде лишения свободы условно-досрочно на 2 года 2 месяца. На этот период на него будет возложен ряд обязанностей: ежемесячно проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением осужденного, без уведомления этого органа не менять своего постоянного места жительства, не посещать увеселительные заведения с 22 часов до 7 часов»,— уточняется в сообщении.

По информации суда, в апреле 2023 года Левченко уже обращался в суд с ходатайством об УДО, однако его не приняли. Решение об условно-досрочном осво­бождении было принято с учетом времени, проведенного ранее в СИЗО.

Адвокаты и родственники Андрея Левченко в настоящее время воздерживаются от комментариев. Как сообщил „Ъ“ источник из семьи сына экс-губернатора, все заявления будут сделаны после того, как решение вступит в законную силу. «Через 15 суток, то есть 26 мая, Андрей должен выйти на свободу. Надеемся, что до этого момента решение суда не будет обжаловано. Пока нам надо пережить этот момент, дождаться и порадоваться в полную силу. Сейчас мы принимаем многочисленные поздравления»,— рассказывает источник.

Ближайшие 15 дней Андрей Левченко проведет в ФКУ ИК-14, где ранее отбывал наказание. В областной прокуратуре воздерживаются от комментариев относительно возможного обжалования постановления ангарского городского суда.

Андрей Левченко был задержан сотрудниками Следственного комитета России и Федеральной службы безопасности в сентябре 2020 года. По месту работы и проживания депутата, а также в доме его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко тогда прошли обыски. Задержание состоялось в рамках возбужденного уголовного дела о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Позднее следствие предъявило Левченко и другим фигурантам дела обвинения в мошенничестве и ограничении конкуренции при поставках в регион лифтового оборудования для многоквартирных домов и выполнении договоров о замене лифтов. Андрей Левченко, по версии следствия, создал организованную группу, в состав которой входили в том числе директор подконтрольного ему ООО «Звезда», занимавшегося поставками лифтов в регион и их монтажом. Гос­обвинение в суде настаивало, что «в результате сов­местных действий обвиняемых незаконно извлечен доход на сумму почти 1 млрд руб.», а составление ложных сметных расчетов и актов о завышенных объемах выполненных работ, приобретении дополнительных материалов, а также о транспортных расходах позволило извлечь «дополнительный доход в сумме более 55 млн руб.», который впоследствии стал рассматриваться в качестве ущерба, нанесенного региональному фонду капремонта.

В июле 2022 года Кировский районный суд Иркутска приговорил Андрея Левченко к девяти годам лишения свободы. Однако уже в марте 2023 года иркутский областной суд по ходатайству гособвинения смягчил срок основного наказания до шести лет лишения свободы. Вину Левченко не признал.

Источник „Ъ“ в надзорных органах напоминает, что, помимо основного наказания, после его истечения Левченко не может занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на два года и 11 месяцев. Кроме того, состав преступления, по которому он был осужден (ч. 4 ст. 159 УК РФ), относится к категории «тяжких». «Граждане с непогашенной судимостью по тяжким и особо тяжким преступлениям не могут участвовать в выборах»,— в свою очередь прокомментировали „Ъ“ в облизбиркоме.

Влад Никифоров, Иркутск