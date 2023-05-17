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Коммерсантъ FM
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В Приамурье отменили режим ЧС в лесах из-за пожаров

В лесах Амурской области отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с нормализацией пожарной обстановки в регионе. Решение принято вчера, 16 мая. Об этом сегодня, 17 мая, сообщила пресс-служба управления гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области.

За последние сутки в Амурской области зафиксировали три природных пожара. Один из них наблюдался в трех км от села Чигири в Благовещенском округе, его ликвидировали. Еще два пожара действует в Свободненском и Магдагачинском районах, они локализованы.

По предварительным данным, причиной пожара в Свободненском районе мог стать поджог. Возгорание локализовали на площади 30 гектар 16 мая в 23:00 по местному времени (19:00 мск).

В управлении предупредили, что в нескольких районах области сохраняется четвертый класс пожарной опасности. Во всех муниципалитетах действует особый противопожарный режим, который запрещает любые работы с открытым огнем.

Режим ЧС регионального уровня ввели в Амурской области 2 мая. Лесные пожары в регионе начались в конце марта. 11 мая сообщалось, что в регионе горит 1,1 тыс. гектаров леса.

Подробнее о природных пожарах в России — в материале «Ъ» «Огненные сводки».

Олеся Павленко

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