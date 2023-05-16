ООН: экономика России вернется к низкому росту к 2024 году

В 2023 году российская экономика сократится несущественно, в 2024-м — вернется к низкому росту. Об этом сказано в докладе ООН «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы».

«Российская экономика, согласно прогнозу, сократится маргинально, а в 2024 году вернется к низкому росту в среднесрочной перспективе»,— сказано в докладе. Из-за сложности прогнозирования в условиях продолжения конфликта России и Украины ООН не приводит конкретные показатели.

Согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономики, в 2023 году ВВП РФ снизится на 0,8%, в 2024-м вырастет на 2,6%. Банк России ожидает динамику ВВП в этом году от –1% до +1%. В мае Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) уменьшил прогноз падения российской экономики в два раза, до 1,5%, на 2024-й оставил на уровне 1%. По оценкам Еврокомиссии, в 2023 году ВВП России упадет на 0,9%, в 2024-м — вырастет на 1,3%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Упал, очнулся — рост».

Олеся Павленко