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Бизнес зовут на путь исправления

Нижегородским предприятиям готовят налоговую льготу за трудоустройство осужденных

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области предложили ввести льготу по налогу на имущество предприятиям, которые создают у себя трудовые центры ФСИН для осужденных к принудительным работам. Более 500 рабочих мест в 2023 году создадут четыре нижегородские организации, однако ФСИН планирует удвоить количество трудящихся осужденных и вовлечь в процесс их трудоустройства новые компании. Выпадающие доходы бюджета покроет налог на доходы физлиц, а осужденные будут иметь возможность погасить ущерб потерпевшим, подсчитали в региональном правительстве. Авторы законопроекта отмечают высокую мотивацию таких сотрудников и пользу для предприятий, расположенных в отдаленных районах, откуда стремительно уезжает молодежь и найти работников сложно.

Депутаты решили мотивировать организации создавать рабочие места для осужденных

Депутаты решили мотивировать организации создавать рабочие места для осужденных

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Депутаты решили мотивировать организации создавать рабочие места для осужденных

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по экономике обсудил депутатские поправки к региональному закону о налоге на имущество. Депутаты Игорь Норенков, Александр Шаронов и Дмитрий Краснов предложили предоставить налоговую преференцию предприятиям, которые создают на своей территории центры для осужденных к принудительным работам, подотчетные ФСИН. Подобные центры организуют в отдельных помещениях предприятий на изолированных участках, функционирующих как исправительное учреждение (УФИЦ).

Объекты УФИЦ, где живут и принудительно работают осужденные, предлагается освободить от уплаты налога на имущество, пояснил председатель комитета Игорь Норенков. Эти изолированные участки компании предоставят в безвозмездное пользование ФСИН по договорам с пенитенциарным ведомством.

Поправки были разработаны депутатами в рамках концепции развития уголовно-исполнительной системы и в исполнение поручения Владимира Путина о расширении системы исправительных центров в регионах.

«Идея в том, чтобы вовлечь в производство осужденных к принудительным работам, чтобы они имели возможность погасить перед потерпевшими и государством ущерб и обязательства, которые возникли по приговору суда», — отметил глава комитета.

Сегодня обязательства осужденных к принудительным работам, которым суды смягчили наказание с отбывания сроков в колониях или на поселении, составляют 32,9 млн руб., следует из пояснительной записки к проекту закона. Из них потерпевшим в результате преступлений гражданам осужденные должны всего 2,4 млн руб. или 7,5% от общей суммы, еще 1,2 млн руб. — предприятиям и организациям. Основная часть штрафов и выплат — 27,7 млн руб. — положена государству. По закону все осужденные к принудительным работам обязаны трудиться и быть устроены в организациях.

По задумке инициаторов, более активное вовлечение бизнеса в создание УФИЦ позволит увеличить объем производства. Это также стимулирует переход учреждений ФСИН на самоокупаемость, займет осужденных общественно-полезной деятельностью и даст им навыки для дальнейшего трудоустройства после отбытия наказания.

Созданием УФИЦ уже занялись четыре нижегородских предприятия.

Так, Линдовская птицефабрика выделила для осужденных жилой дом и здание общей площадью 2,4 тыс. кв. м в рабочем поселке Спасское на 205 мест, производитель одежды ООО «Ресурс» в Семеновском районе предоставил бытовой корпус на 130 человек. Кстовская компания по консервированию фруктов и овощей «Домашние шедевры» организовала для исправляющихся помещение площадью 643,4 кв. м на 100 человек, а производитель автомобильных и железнодорожных цистерн «ФокстанкМоторс» в 2023 году намерен ввести в эксплуатацию жилое здание на 120 мест.

В итоге нижегородское ГУФСИН по договорам с этими компаниями получит 555 рабочих мест для осужденных. Депутатам привели в пример опыт Линдовской птицефабрики, на которой в прошлом году работали 232 осужденных, среднемесячная зарплата в УФИЦ составила 23,3 тыс. руб. В результате занятости осужденные сумели погасить более 1 млн руб., или 3,3% от суммы исковых обязательств.

Освобождение от налога на имущество предприятий, готовых создавать УФИЦ, повлечет за собой выпадающие доходы бюджета Нижегородской области. На начальном этапе они спрогнозированы на уровне 639 тыс. руб. и могут увеличиваться с ростом получателей льготы. Такой объем можно будет компенсировать за счет растущих поступлений по НДФЛ.

С учетом максимального количества занятых и средней зарплаты в 2023 году областной бюджет легко перекроет эти потери, согласились в областном правительстве.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий отметил, что сейчас перед органами ФСИН стоит задача вдвое увеличить количество мест для трудящихся осужденных. «Для размещения даже 100 человек необходимо минимум 500–700 кв. м площади. Законопроект позволит стимулировать предпринимателей участвовать в создании центров. В ряде регионов Приволжского федерального округа городские администрации используют труд осужденных для уборки снега, улиц и кладбищ. Это не только вовлечение в работу трудовых ресурсов, но и возможность выплаты компенсаций пострадавшим от правонарушений», — подчеркнул господин Солодкий.

Соавтор законопроекта, председатель бюджетного комитета Александр Шаронов сообщил «Ъ-Приволжье», что предприятиям выгодно создавать УФИЦ на своих площадках, интерес в основном проявляют сельхозпроизводители. «Во-первых, подобные центры создаются в достаточно отдаленных местах. Проблема в том, что жители сельских территорий, особенно молодежь, уезжают в поисках лучшей жизни, и в глубинке зачастую просто некому работать. В данном случае предприятия получают мотивированных работников, которые держатся за свое место, так как в случае нарушений их возвращают в колонию или на поселение. Зарплата у осужденных, конечно же, ниже, чем у других работников», — рассказал депутат.

Члены комитета поддержали законопроект, рекомендовав принять его в двух чтениях. Если законодательное собрание на пленарном заседании 25 мая примет поправки, льготы для предприятий, сотрудничающих с ФСИН, будут действовать с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года.

Роман Рыскаль

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