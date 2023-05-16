«Феррони» обесточен

Почти весь персонал завода металлических дверей ГК «Феррони» в Тольятти — около 2600 человек — остались без работы из-за крупного пожара, произошедшего 13 мая. Огонь затронул 20 тыс. кв. м из 76 тыс. кв. м главного корпуса предприятия. Как заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, до 1000 сотрудников «Феррони» временно будут трудиться на АвтоВАЗе. Еще порядка 1200 человек, по данным регионального правительства, готово занять само предприятие — они «помогут с разбором сгоревших цехов» и будут заняты на других производственных площадках. Еще 400 сотрудникам «Феррони» предложат «варианты вакансий». При этом, как отметил глава региона, руководство «Феррони» намерено полностью восстановить ­производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Самарской области Фото: Прокуратура Самарской области

Как заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на совещании, посвященном ситуации на тольяттинском заводе «Феррони», решается вопрос занятости персонала предприятия. Вечером 13 мая на предприятии произошел крупный пожар. Спасатели эвакуировали 15 человек, никто не пострадал. Огонь тушили 314 человек и 69 ед. техники. В 3:46 (MSK+1) 14 мая пожар был локализован на площади 20 тыс. кв.м. Во время пожара произошло обрушение кровли на площади 5000 кв.м. В 20:33 огонь был ликвидирован. Превышений ПДК вредных веществ в атмосфере зафиксировано не было. Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти регионального следственного управления СКР по факту пожара возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 216 УК РФ). По версии следствия, возгорание произошло в покрасочном цехе предприятия. Ход расследования дела взят под контроль прокуратурой региона.

• Завод ООО «Феррони Тольятти» расположен на Поволжском шоссе, 3 в Комсомольском районе Тольятти (площадка бывшего «АвтоВАЗагрегата»). Площадь главного корпуса — 76 кв.м. Предприятие открылось в сентябре 2021 года. Объем инвестиций составил 6 млрд руб. По данным регионального правительства на март 2022 года, завод выпускал 5 тыс. изделий в сутки. Кроме того, отмечалось, что группа компаний «Феррони» занимает первое место в России, СНГ и Европе по объему производства входных дверей и поставляет продукцию более чем в 42 страны мира. В ГК «Феррони» помимо Тольятти входят предприятия в Калининграде, Йошкар-Оле и Новокузнецке. Выручка ООО «Феррони Тольятти» в 2022 году превысила 4,5 млрд руб. Прибыль составила 474 млн руб.

По словам Дмитрия Азарова, он «достиг договоренности с президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым о временном трудоустройстве на заводе до 1000 человек с пострадавшего „Феррони“». По данным на сайте АвтовВАЗа, на заводе открыто около 80 вакансий.

Еще порядка 1200 человек, по данным регионального правительства, готово занять само предприятие. «Они помогут с разбором сгоревших цехов, а также будут заняты на других производственных площадках. Как подчеркнула министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина, для них готовы оформить временную занятость»,— говорится в сообщении региональных властей. Еще 400 сотрудникам предложат варианты вакансий. По данным облправительства., сейчас в Тольятти открыто почти 11 тыс. вакансий.

При этом, как отметил глава региона, руководство завода «Феррони» намерено полностью восстановить производство. «Правительство Самарской области также заинтересовано в восстановлении производственного потенциала и сохранении занятости на заводе. Для этого будут приняты существенные меры поддержки»,— сказал Дмитрий Азаров на совещании. В частности, власти готовы помочь руководству завода с отсрочкой по налоговым платежам и получением льготного займа на закупку техники взамен сгоревшей. Дмитрий Азаров дал поручение профильным ведомствам подготовить проект документа, который будет фиксировать двусторонние договоренности: руководства завода — о том, что они обязуются сохранить занятость и восстановить производство, и правительства региона — по вопросам оказания поддержки.

Как ранее «Ъ» пояснили эксперты, прямой ущерб от пожара может составить 2,5–3 млрд руб., а выплата страхового возмещения помимо условий договора зависит от результатов расследования уголовного дела — если в рамках расследования будет установлено, что причиной пожара действительно стали нарушения противопожарной безопасности на объекте, в выплате страховки, вероятнее всего, будет отказано.

Сабрина Самедова