«Театральную» поставили на паузу

Торги на строительство новой станции метро «Театральная» в Самаре признаны несостоявшимися. Причина отмены — единственный участник, который не соответствует требованиям конкурса. Какая компания заявилась на торги, не уточняется. Начальная цена контракта составляла 11,7 млрд руб. По мнению депутата Александра Хинштейна, отмена торгов связана с арестом министра строительства Самарской области Николая Плаксина, который ранее работал в группе компаний «Волгатрансстрой» (ВТС). Депутат полагает, что единственным участником конкурса могла быть ГК «ВТС», которая занимается проектной документацией новой станции метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торги на строительство «Театральной» отменили из-за единственного участника конкурса, который не подошел по ряду критериев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Торги на строительство «Театральной» отменили из-за единственного участника конкурса, который не подошел по ряду критериев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Конкурсная комиссия признала торги на строительство новой станции метро «Театральная» в Самаре несостоявшимися. Информация опубликована на сайте госзакупок.

На конкурс заявился только один участник, однако он не подошел по ряду критериев. «Заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки. Представленный договор субподряда не подтверждает опыт выполнения работ в соответствии с требованиями извещения»,— говорится в протоколе подведения итогов конкурса. Какая компания была единственным участником конкурса, не ­уточняется.

Начальная цена контракта составляла 11,7 млрд руб. Заказчиком работ является ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» — организация, подведомственная министерству строительства региона.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечает, что отмена конкурса произошла сразу после ареста министра строительства Самарской области Николая Плаксина. В конце апреля в отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Николая Плаксина задержали на рабочем месте. Уголовное дело связано с незаконной выдачей ре­гиональным минстроем разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов культуры в муниципальных районах. Их построили по национальному проекту «Культура». Здания были введены в эксплуатацию, несмотря на то что не соответствовали требованиям проектной ­документации.

В конце прошлого года Александр Хинштейн обращался в прокуратуру с просьбой проверить Николая Плаксина на предмет конфликта интересов. Как считает депутат, министр «помогает» группе компаний «Волгатрансстрой» (ВТС). До того как возглавить региональный минстрой, господин Плаксин работал генеральным директором АО «Волгатрансстрой-метро». По информации депутата, при министре Николае Плаксине структуры ВТС получили 35 госконтрактов на общую сумму более 12,5 млрд руб. При этом практически все контракты заключаются по максимальной цене.

«Совпадение явно неслучайно. У меня нет сомнений, что и само строительство метро должно было достаться ГК „ВТС“, которая традиционно заявилась на аукцион в гордом одиночестве. Очевидно, на фоне скандала с арестом в облправительстве решили подстраховаться и переждать бурю. Тем более, к объявленным торгам имелось немало вопросов. Сам проект строительства метро до сих пор не готов, а строить без проекта — верх беззакония. …Теперь торги придется объявлять по новой. Но я уверен, победитель все равно окажется связан с ГК „ВТС“, которая и делает всю проектную документацию. Не зря ведь цена стройки выросла почти вдвое: с 6,5 до 11,7 млрд»,— рассуждает Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В апреле городская прокуратура привлекла Управление капитального строительства (УКС) и ООО «ВТС9» к административной ответственности за увеличение сроков строительства «Театральной». В отношении УКС и его руководителя возбуждены административные дела по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ.Организация оштрафована на 200 тыс. руб., должностное лицо — на 20 тыс. руб. Подрядчик также привлечен к ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП, ему объявлено предупреждение «в связи с совершением правонарушения впервые».

Кроме того, в начале марта Арбитражный суд Самарской области отказал в иске Управлению капитального строительства к ООО «Волгатрансстрой-проект» (ВТС-П). Чиновники просили вернуть 193,6 млн руб., которые ранее были выплачены по госконтракту на проектирование станции метро «Самарская». ООО «ВТС-П» должно было спроектировать станцию до 31 декабря 2021 года. Однако за два месяца до окончания установленного срока стало известно, что региональные власти отказались от строительства станции. К тому времени подрядчик уже успел создать проект подготовки площадки к строительству.

Ани Айвазян