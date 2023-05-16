«Театральную» поставили на паузу

Торги на строительство новой станции метро «Театральная» в Самаре признаны несостоявшимися. Причина отмены — единственный участник, который не соответствует требованиям конкурса. Какая компания заявилась на торги, не уточняется. Начальная цена контракта составляла 11,7 млрд руб. По мнению депутата Александра Хинштейна, отмена торгов связана с арестом министра строительства Самарской области Николая Плаксина, который ранее работал в группе компаний «Волгатрансстрой» (ВТС). Депутат полагает, что единственным участником конкурса могла быть ГК «ВТС», которая занимается проектной документацией новой станции метро.
Торги на строительство «Театральной» отменили из-за единственного участника конкурса, который не подошел по ряду критериев
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Конкурсная комиссия признала торги на строительство новой станции метро «Театральная» в Самаре несостоявшимися. Информация опубликована на сайте госзакупок.
На конкурс заявился только один участник, однако он не подошел по ряду критериев. «Заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки. Представленный договор субподряда не подтверждает опыт выполнения работ в соответствии с требованиями извещения»,— говорится в протоколе подведения итогов конкурса. Какая компания была единственным участником конкурса, не уточняется.
Начальная цена контракта составляла 11,7 млрд руб. Заказчиком работ является ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» — организация, подведомственная министерству строительства региона.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечает, что отмена конкурса произошла сразу после ареста министра строительства Самарской области Николая Плаксина. В конце апреля в отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Николая Плаксина задержали на рабочем месте. Уголовное дело связано с незаконной выдачей региональным минстроем разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов культуры в муниципальных районах. Их построили по национальному проекту «Культура». Здания были введены в эксплуатацию, несмотря на то что не соответствовали требованиям проектной документации.
В конце прошлого года Александр Хинштейн обращался в прокуратуру с просьбой проверить Николая Плаксина на предмет конфликта интересов. Как считает депутат, министр «помогает» группе компаний «Волгатрансстрой» (ВТС). До того как возглавить региональный минстрой, господин Плаксин работал генеральным директором АО «Волгатрансстрой-метро». По информации депутата, при министре Николае Плаксине структуры ВТС получили 35 госконтрактов на общую сумму более 12,5 млрд руб. При этом практически все контракты заключаются по максимальной цене.
«Совпадение явно неслучайно. У меня нет сомнений, что и само строительство метро должно было достаться ГК „ВТС“, которая традиционно заявилась на аукцион в гордом одиночестве. Очевидно, на фоне скандала с арестом в облправительстве решили подстраховаться и переждать бурю. Тем более, к объявленным торгам имелось немало вопросов. Сам проект строительства метро до сих пор не готов, а строить без проекта — верх беззакония. …Теперь торги придется объявлять по новой. Но я уверен, победитель все равно окажется связан с ГК „ВТС“, которая и делает всю проектную документацию. Не зря ведь цена стройки выросла почти вдвое: с 6,5 до 11,7 млрд»,— рассуждает Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
В апреле городская прокуратура привлекла Управление капитального строительства (УКС) и ООО «ВТС9» к административной ответственности за увеличение сроков строительства «Театральной». В отношении УКС и его руководителя возбуждены административные дела по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ.Организация оштрафована на 200 тыс. руб., должностное лицо — на 20 тыс. руб. Подрядчик также привлечен к ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП, ему объявлено предупреждение «в связи с совершением правонарушения впервые».
Кроме того, в начале марта Арбитражный суд Самарской области отказал в иске Управлению капитального строительства к ООО «Волгатрансстрой-проект» (ВТС-П). Чиновники просили вернуть 193,6 млн руб., которые ранее были выплачены по госконтракту на проектирование станции метро «Самарская». ООО «ВТС-П» должно было спроектировать станцию до 31 декабря 2021 года. Однако за два месяца до окончания установленного срока стало известно, что региональные власти отказались от строительства станции. К тому времени подрядчик уже успел создать проект подготовки площадки к строительству.