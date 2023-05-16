Суд в Дагестане смягчил наказание экс-главе республиканского бюро медсоцэкспертизы

Верховный суд Дагестана подтвердил сегодня, 16 мая, решение районного суда, заменившего неотбытую часть наказания принудительными работами бывшему руководителю Главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Дагестану Магомеду Махачеву.

Как сообщал «Ъ», в июне 2021 года Советский районный суд приговорил Магомеда Махачева к семи с половиной годам колонии строгого режима. Он обвинялся в получении взятки в значительном и крупном размере по нескольким эпизодам, в одном из случаев — с вымогательством.

Как следовало из материалов дела, Магомед Махачев получал от подчиненных ему руководителей бюро МСЭ лично взятки в виде денег за совершение незаконного бездействия в их пользу, а также за попустительство по службе в их интересах, в том числе с вымогательством взятки на общую сумму 950 тыс. руб. Подсудимый был также на пять лет лишен права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях.

Как сообщила «Ъ» руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева, адвокат осужденного обратился в Кировский районный суд Махачкалы с ходатайством о замене оставшейся неотбытой части наказания более мягким его видом.

Поскольку Магомед Махачев отбыл более половины назначенного ему наказания (в срок отбытия было засчитано время его нахождения под стражей с 2 августа 2018 года), а также с учетом его поведения, отношения к учебе и труду в течение всего периода нахождения в исправительной колонии районный суд пришел к выводу, что цели наказания в дальнейшем могут быть достигнуты с помощью принудительных работ также в условиях изоляции.

Прокуратура внесла на это решение районного суда апелляционное представление, однако Верховный суд республики, изучив материалы, в том числе данные о положительном поведении осужденного в период отбывания наказания, не нашел оснований для его отмены.

Юлия Рыбина, Махачкала