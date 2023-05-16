Экс-глава воронежского ОКБМ получил четыре года колонии

Советский райсуд Воронежа приговорил бывшего генерального директора ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» (ОКБМ) Валерия Дергилева к четырем годам колонии общего режима, следует из текста приговора, с которым ознакомился «Ъ-Черноземье». Мужчина был взят под стражу в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дергилева признали виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями (ч. 1 ст. Ст.201 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Уголовное дело против него региональное управление МВД возбудило в 2018 году на основании материалов воронежского УФСБ. Оно поступило в суд в 2020 году.

Обвинения касались работы Валерия Дергилева на посту гендиректора предприятия в 2009-2017 годах. Как считало следствие, он организовал отчуждение имущества ОКБМ, увеличение его кредиторской задолженности и незаконно приобрел ценные бумаги. Руководитель владел 25% бюро, еще 75% принадлежит тверскому ООО «УК "Волга-сити"». Уход Дергилева с поста сопровождался корпоративным конфликтом. Он отрицает вину и намерен обжаловать приговор.

Подробнее о процессе в материале «Ъ» — «Бывшему гендиректору сконструировали срок».

Сергей Толмачев