Бывшему гендиректору сконструировали срок

В Воронеже к четырем годам колонии приговорен бывший генеральный директор Опытно-конструкторского бюро моторостроения (ОКБМ), производящего части военных самолетов и вертолетов. Валерий Дергилев признан виновным в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и присвоении. Предприятие заявило к нему гражданский иск на 294 млн руб. Экс-глава бюро вину не признал и планирует обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Советский райсуд Воронежа завершил почти трехлетнее рассмотрение уголовного дела 59-летнего бывшего руководителя и совладельца ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» Валерия Дергилева. Ему назначено четыре года колонии общего режима. Мужчина был взят под стражу в зале суда.

Валерий Дергилев признан судом виновным в совершении пяти преступлений во время руководства предприятием в 2009–2017 годах. ОКБМ занимается разработкой, производством и испытаниями поршневых двигателей, редукторных механизмов и трансмиссионных систем для различной, в том числе военной, авиационной техники. Бюро создано в составе Воронежского механического завода в 1959 году, в 1960-м выделено в самостоятельное предприятие.

В середине 2000-х после преобразования в закрытое акционерное общество оно прошло процедуру банкротства и сменило собственников. По данным предприятия, ОКМБ производило детали для вертолетов Ка-126, Ка-226, Ка-60 и Ка-62, стратегического бомбардировщика Ту-160, учебно-тренировочного Як-130.

Почти шесть лет назад Валерий Дергилев покинул пост руководителя и перестал владеть 25-процентной долей предприятия на фоне конфликта с соучредителем — тверским ООО «УК "Волга-сити"», владевшим 75% ОКБМ. Экс-глава обвинял партнеров в рейдерском захвате предприятия. Оппоненты настаивали, что гендиректор скрывал полные финансовые отчеты, а его действия привели к снижению доходов предприятия.

В 2018 году воронежское управление МВД на основании материалов коллег из ФСБ возбудило в отношении Валерия Дергилева дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Через два года в деле появились еще два эпизода злоупотреблений, а также эпизоды с мошенничеством и присвоением (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Судя по материалам дела, Валерию Дергилеву вменялось «необоснованное увеличение кредиторской задолженности» ОКБМ путем выпуска простых векселей, а также «уменьшение общей величины активов», незаконное выписывание себе премий и сомнительные сделки с акциями предприятия.

Один из эпизодов описывал сделки с супругой и пасынком подсудимого Еленой Андрияновой и Сергеем Охрименко, которые числились в ОКБМ заместителем и помощником руководителя. Валерия Дергилева обвиняли в том, что в 2017 году он передал родственникам векселя, являющиеся долговыми обязательствами предприятия, на общую сумму 78 млн руб., а также недвижимость — производственные здания и участки в Воронеже и Рамонском районе.

Общая сумма причиненного преступлениями директора ущерба, по оценкам следствия, превысила 180 млн руб. Между тем ОКБМ заявило к бывшему руководителю гражданский иск почти на 294 млн руб.

Суд освободил Валерия Дергилева от исполнения наказания по одному из эпизодов злоупотреблений в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Также в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора были засчитаны его награды в сфере изобретательства и частичное признание вины в присвоении.

При назначении срока Валерию Дергилеву были засчитаны полгода, проведенных под домашним арестом во время предварительного расследования. Иск передан гражданскому судопроизводству. Суд сохранил арест имущества и средств Валерия Дергилева, в том числе почти 24 млн руб., которые полагаются ему за выход из состава учредителей ОКБМ.

Защитник Валерия Дергилева Павел Мальцев сказал «Ъ», что необоснованное, на его взгляд, уголовное дело стало результатом спора хозяйствующих субъектов. Он назвал приговор абсурдным, отметив, что в нем не были опровергнуты доводы защиты, а также имеются фактические ошибки.

В частности, подсудимый частично согласился с нарушениями при назначении премий, но не в присвоении.

По словам защитника, два эпизода обвинения полностью дублировали друг друга, а сделки с недвижимостью и векселями не принесли реального ущерба, так как были формальными и требовались для получения кредита для производства двигателя. Адвокат пообещал обжаловать приговор.

Сергей Толмачев, Воронеж