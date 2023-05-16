РПЦ сообщила о принятии в свой состав Бердянской епархии

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял Бердянскую епархию Запорожской области канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в подчинение патриарху Кириллу. Как сообщается на сайте РПЦ, решение приняли после того, как митрополит Бердянский и Приморский Ефрем покинул епархию.

«Констатировать, что Бердянская епархия вследствие изложенных выше обстоятельств оказалась лишена епархиального архиерея»,— сообщается на сайте РПЦ. Епархию передали епископу Искитимскому и Черепановскому Луке (Новосибирская митрополия).

Митрополит Ефрем (Яринко) получил свой сан от митрополита Онуфрия, епископа Украинской православной церкви Московского патриархата, 17 августа 2022 года. Судя по сайту Бердянской епархии, последний раз он совершал богослужение 23 апреля этого года.

11 мая российское агентство ТАСС со ссылкой на некое распоряжение сообщило, что священнослужители Бердянской и Приморской епархии Запорожской области УПЦ обратились к патриарху Кириллу с просьбой принять их в свое подчинение. В этой же новости агентства ТАСС сообщалось, что митрополит этих епархий «бросил свою паству, бежал на территорию, подконтрольную Украине». При этом ни представители УПЦ, ни украинская сторона не говорили о дальнейшей судьбе митрополита Ефрема.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (ушла от Московского патриархата в мае 2022 года) и Православной церковью Украины (получила автокефалию в 2019 году).

Анастасия Ларина