Следствие снова в деле

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин не согласился с решением прокуратуры отказать в возбуждении дел, связанных с нарушениями при строительстве жилого квартала на Северном намыве в Санкт-Петербурге и действиями сотрудников службы безопасности, которые не пустили его на территорию объекта девелоперской компании ЛСР. Несмотря на то что по обоим эпизодам надзорный орган не нашел уголовного состава, в СКР настаивают, что в отношении застройщика петербургское управление СКР должно инициировать новое разбирательство, а вот охранниками, которые, по мнению господина Бастрыкина, проявили самоуправство, уже займутся на самом верху — в Главном следственном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Сегодня стало известно, что надзорное ведомство отказалось привлекать к уголовной ответственности Группу ЛСР за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ в Финском заливе рядом с Васильевским островом (ст. 246 УК РФ). В релизе СКР уточняется, что решение принял первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин, который сам является выходцем из комитета.

Аналогичное дело уже возбуждалось 5 мая по поручению Александра Бастрыкина, после того как местные жители высказали недовольство данной стройкой, однако оно было отменено прокурором. Новое постановление о его возобновлении Александр Бастрыкин подписал 14 мая.

Что касается конфликта господина Бастрыкина с охранниками, то он также случился в минувшее воскресенье. Для сотрудников, не пропустивших генерала юстиции России дальше КПП ООО ЧОО АГИС, это закончилось приездом на объект омоновцев, а также возбуждением уголовного дела за превышение полномочий частными охранниками (ч. 1 ст. 203 УК РФ), но и его накануне, 15 мая, отменил заместитель городского прокурора Валерий Узляков.

После этого Александр Бастрыкин поручил ГСУ СКР по Санкт-Петербургу снова возбудить уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ на Васильевском острове, а также передать Главному следственному управлению СКР материалы для повторного возбуждения дела о превышении полномочий работниками охранной компании.

После внезапного визита главы СКР на объект ЛСР появилась информация еще об одном разбирательстве, касающемся превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), в отношении неустановленных чиновников городской администрации, которые якобы выдали разрешение на застройку участка. Однако официального подтверждения о возбуждении дела до сих пор так и не появилось.

Как ранее сообщили «Ъ» в ЛСР, в компании не видят правовых оснований для возбуждения уголовного дела из-за строительства в северной части Васильевского острова ввиду отсутствия доказательств совершения незаконных действий.

Представитель девелопера также указал, что председатель СКР о своем визите заранее не предупредил и был одет в штатское, в связи с чем охрана режимного объекта вынуждена была остановить посетителя из соображений безопасности.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург