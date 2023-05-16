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Коммерсантъ FM
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Следствие снова в деле

Александра Бастрыкина не устроила позиция прокуратуры по Северному намыву

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин не согласился с решением прокуратуры отказать в возбуждении дел, связанных с нарушениями при строительстве жилого квартала на Северном намыве в Санкт-Петербурге и действиями сотрудников службы безопасности, которые не пустили его на территорию объекта девелоперской компании ЛСР. Несмотря на то что по обоим эпизодам надзорный орган не нашел уголовного состава, в СКР настаивают, что в отношении застройщика петербургское управление СКР должно инициировать новое разбирательство, а вот охранниками, которые, по мнению господина Бастрыкина, проявили самоуправство, уже займутся на самом верху — в Главном следственном управлении СКР.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Сегодня стало известно, что надзорное ведомство отказалось привлекать к уголовной ответственности Группу ЛСР за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ в Финском заливе рядом с Васильевским островом (ст. 246 УК РФ). В релизе СКР уточняется, что решение принял первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин, который сам является выходцем из комитета.

Аналогичное дело уже возбуждалось 5 мая по поручению Александра Бастрыкина, после того как местные жители высказали недовольство данной стройкой, однако оно было отменено прокурором. Новое постановление о его возобновлении Александр Бастрыкин подписал 14 мая.

Что касается конфликта господина Бастрыкина с охранниками, то он также случился в минувшее воскресенье. Для сотрудников, не пропустивших генерала юстиции России дальше КПП ООО ЧОО АГИС, это закончилось приездом на объект омоновцев, а также возбуждением уголовного дела за превышение полномочий частными охранниками (ч. 1 ст. 203 УК РФ), но и его накануне, 15 мая, отменил заместитель городского прокурора Валерий Узляков.

После этого Александр Бастрыкин поручил ГСУ СКР по Санкт-Петербургу снова возбудить уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ на Васильевском острове, а также передать Главному следственному управлению СКР материалы для повторного возбуждения дела о превышении полномочий работниками охранной компании.

Александр Бастрыкин закончил визит на Северный намыв тремя уголовными делами

После внезапного визита главы СКР на объект ЛСР появилась информация еще об одном разбирательстве, касающемся превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), в отношении неустановленных чиновников городской администрации, которые якобы выдали разрешение на застройку участка. Однако официального подтверждения о возбуждении дела до сих пор так и не появилось.

Как ранее сообщили «Ъ» в ЛСР, в компании не видят правовых оснований для возбуждения уголовного дела из-за строительства в северной части Васильевского острова ввиду отсутствия доказательств совершения незаконных действий.

Представитель девелопера также указал, что председатель СКР о своем визите заранее не предупредил и был одет в штатское, в связи с чем охрана режимного объекта вынуждена была остановить посетителя из соображений безопасности.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург

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