Александр Бастрыкин возбудил еще одно уголовное дело после проверки намывных территорий в Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в отношении неустановленных чиновников правительства Санкт-Петербурга, выдавших разрешение на застройку намывных территорий на Васильевском острове. Решение о возбуждении дела глава СКР принял после личного визита на стройплощадку 14 мая.

Также, сообщает «Фонтанка», по поручению господина Бастрыкина следком также возбудил уголовное дело о превышении полномочий сотрудником ЧОП (ст. 203 УК РФ) из-за того, что главу СКР не пустили на территорию стройки, когда он попытался пройти туда без полиции. Позже господин Бастрыкин попал на стройку при поддержке ОМОНа.

Напомним, накануне Александр Бастрыкин также подписал материалы о возбуждении уголовного дела по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) по факту нарушений, допущенных строителями «Группы ЛСР» при возведении намывных территорий в Санкт-Петербурге. Предыдущее решение о возбуждении дела было отменено надзорным прокурором. По версии следствия, работники двух «дочек» «Группы ЛСР» с октября 2021 года по настоящее время нарушали федеральное законодательство путем устройства основания песчаными грунтами и возведения временного берегоукрепления откосного типа, что могло привести к распространению в окружающей среде вредных веществ.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте