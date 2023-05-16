Уоррен Баффетт избавился от акций TSMC

Вчера инвесткомпания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway уведомила регуляторов США, что у нее больше не осталось акций тайваньской компании TSMC — крупнейшего в мире производителя полупроводников. Таким образом, Уоррен Баффетт полностью избавился от доли в TSMC, на которую еще в ноябре прошлого года потратил $4,1 млрд (60,1 млн акций). Крупнейшим вложением Berkshire до сих пор остается Apple, в которой инвесткомпания удерживает долю стоимостью $306,2 млрд.

Уже в феврале стало известно, что Berkshire Hathaway продала 86% своих акций в TSMC. Уоррен Баффетт объяснил это ростом напряженности между КНР и Тайванем и желанием найти «лучшие места» для размещения своего капитала. Berkshire Hathaway, Уоррен Баффетт и TSMC пока никак не прокомментировали сообщения о продаже акций. Фондовый рынок спокойно отреагировал на эту информацию — акции TSMC сегодня выросли в цене на 2,4%.

Евгений Хвостик