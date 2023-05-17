Красная Поляна не придерживается нейтралитета

НАО «Красная Поляна» провело проверку жалоб посетителей курорта, которые были недовольны отсутствием на курорте праздничного убранства в День Победы. Гости курорта записали разговор с сотрудником отеля, который объяснил ситуацию якобы имеющимся запретом на празднование 9 Мая в связи с «политикой нейтралитета». По данным руководства курорта, менеджер по собственной инициативе сообщил гостям некорректную информацию, чтобы не спорить с ними, а на самом деле никаких ограничений в связи с празднованием 9 Мая не было. Депутат Госдумы Александр Хинштейн, который выступил инициатором проверки, назвал объяснение смехотворным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О скандальной ситуации сообщил в своем Telegram-канале глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн. Депутат опубликовал снятые гостями курорта ролики о том, что 9 Мая на фасадах и в холлах отелей, в том числе Rixos и Marriott, не было праздничных баннеров, флагов, георгиевских лент и вообще каких-либо напоминаний о Дне Победы. Судя по видео, на улицах курорта Красная Поляна не проводились массовые мероприятия, не звучала музыка. Гости курорта записали на диктофон разговор с сотрудником одного из отелей, которому задали прямой вопрос: почему в Красной Поляне не уделяют должного внимания празднованию Дня Победы? «Мы пытаемся удержать нейтралитет,— ответил собеседник.— Мы ни в коем случае, ну… мы также поздравляем тех, кто празднует, я сам праздную, я вас поздравляю. У нас нейтралитет, у нас нельзя это делать (вывешивать символику)». Сотрудник сообщил, что все руководящие указания администрация отелей получает от управляющей компании «Красная Поляна». Депутат Хинштейн назвал позицию руководства курорта проявлением «исторического беспамятства, которое надо лечить хирургическим способом».

В пресс-службе НАО «Красная Поляна» сообщили, что после опубликования аудиозаписи была проведена служебная проверка, в ходе которой выяснилось, что недоразумение произошло по вине менеджера отеля. «Гости задали вопросы о причинах отсутствия праздничной символики. Они предположили, что это позиция управляющей компании. Сотрудник принял решение не спорить с гостями и не стал отрицать их предположения. В ходе диалога сотрудник разъяснил общий порядок поступления указаний из управляющей компании, которые уже не относились к празднованию 9 Мая. В ходе служебной проверки сотрудник подтвердил, что ему не давали указаний о запрете празднования Дня Победы»,— рассказали “Ъ” в НАО «Красная Поляна». Руководство курорта уточнило, что 9 мая 2023 года на площадке «Поляна 960» состоялся концерт с песнями военных лет, была развернута полевая кухня, в культурном центре «Амфитеатр 960» был организован показ кинофильма «В бой идут одни старики».

Накануне вечером пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что губернатор Вениамин Кондратьев поручил мэрии Сочи детально разобраться «по отдельным случаям» в День Победы, о которых рассказали постояльцы отелей Красной Поляны. «День Победы — священный для всех жителей России праздник, и его необходимо отмечать повсеместно»,— заявил глава региона. В мэрии Сочи “Ъ” сообщили, что проверка по заявлениям гостей Красной Поляны еще не завершена.

Однако Александр Хинштейн в разговоре с “Ъ” назвал смехотворной версию руководства курорта: «К сожалению, реакция руководства курорта свидетельствует о намерении заболтать ситуацию и увести внимание от главного». «Если запрета не было, почему Красная Поляна проигнорировала праздник? Мы же видим в видеосюжетах отсутствие привычных атрибутов 9 Мая, гости курорта готовы подтвердить это в прокуратуре и вообще при любой проверке»,— настаивает он.

Анна Перова, Краснодар