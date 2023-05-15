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Коммерсантъ FM
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Губернатор Кубани поручил разобраться с отсутствием символики Дня Победы в Красной Поляне

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил мэрии Сочи проверить сведения об отсутствии праздничного украшения улиц курорта Красная Поляна в День Победы, сообщили «Ъ» в пресс-службе администрации края.

Вениамин Кондратьев

Вениамин Кондратьев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вениамин Кондратьев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О жалобах гостей курорта ранее рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, который направил обращения по этому поводу в Генпрокуратуру и в администрацию края. Он, приводя рассказы очевидцев, утверждал, что курорт отказался от праздничной символики из-за «политической нейтральности».

В пресс-службе краевой администрации подчеркнули, что Вениамин Кондратьев в курсе обращения Александра Хинштейна. «День Победы — священный для всех жителей России праздник, и его необходимо отмечать повсеместно»,— приводит пресс-служба слова губернатора.

Вениамин Кондратьев поручил мэрии Сочи детально разобраться по отдельным случаям в День Победы, о которых рассказали постояльцы отелей Красной Поляны. Гости курорта сообщили, что на улицах курорта 9 мая не было флагов, баннеров и георгиевских лент, не играла музыка.

В пресс-службе курорта Красная Поляна «Ъ» ответили, что курорт ежегодно празднует День Победы, в этом году сотрудники курорта возлагали цветы к мемориалам Великой Отечественной войны и поздравляли ветеранов. Для гостей курорта был организован показ фильма «В бой идут одни старики».

Анна Перова, Краснодар

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