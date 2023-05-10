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Хинштейн попросил Генпрокуратуру разобраться с отсутствием символики Дня Победы на Красной Поляне

Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн обратился в Генеральную прокуратуру и в администрацию Краснодарского края в связи с жалобами посетителей горнолыжного курорта Красная Поляна на отсутствие в День Победы праздничного убранства улиц и отелей, сообщает депутат в своем Telegram-канале.

Александр Хинштейн

Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Хинштейн опубликовал видеосюжеты, из которых следует, что на улицах курорта нет георгиевских ленточек, флагов, праздничных баннеров и других символов Дня Победы, не звучит музыка. По данным посетителей гостиниц Rixos и Marriott, в холлах и номерах также отсутствует праздничное убранство, администрация отелей якобы объяснила это, как пишет депутат Хинштейн, «политикой нейтралитета», поскольку в отелях «могут жить люди с разной позицией». «Такое историческое беспамятство надо лечить. Хирургическим способом!» — заключил Александр Хинштейн.

В пресс-службе курорта Красная Поляна на запрос «Ъ» ответили, что курорт ежегодно празднует День Победы. «Мы с глубоким почтением и уважением относимся к героям Великой Отечественной войны, людям, своим мужеством и стойкостью подарившим мир и Победу. Ежегодно адресно от лица курорта мы поздравляем ветеранов Краснополянского поселкового округа города Сочи. В День Победы сотрудники курорта приняли участие в возложении цветов на мемориале памяти погибшим воинам на перевале Аишхо и мемориале погибшим воинам из села Эсто-Садок. Также 9 мая в культурном центре "Амфитеатр 960" курорта Красная Поляна для гостей и сотрудников курорта был организован показ кинофильма "В бой идут одни старики"»,— рассказали в пресс-службе.

Что касается георгиевских лент, то, по данным представителей курорта, их выдавали всем желающим, в том числе гостям Красной Поляны.

Анна Перова, Краснодар

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