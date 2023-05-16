Муниципалитет намерен банкротить должников по рекламе из Санкт-Петербурга

Два одноименных ООО «Корпорация РУАН» и аффилированное с ними ООО «Контейнер» из Санкт-Петербурга являются крупнейшими должниками по договорам с Нижним Новгородом на установку рекламных конструкций. Как пояснил депутатам гордумы директор МКУ «Городской центр архитектуры и градостроительства» Александр Саляев, на долю этой группы приходится свыше 34 млн руб. просроченной задолженности из общей суммы долгов по рынку наружной рекламы в 41,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Договоры с петербургскими операторами давно расторгнуты, их рекламных поверхностей в городе нет, а суды в полном объеме удовлетворили иски о взыскании долгов. Однако в бюджет города деньги не взысканы и перспективы их получения с должников туманны. В МКУ пояснили, что направили запросы в ФНС, службу судебных приставов и органы Росреестра Санкт-Петербурга. Собрав необходимую информацию, муниципалитет будет банкротить «Корпорацию РУАН» по упрощенной процедуре отсутствующего должника. «Мы пока не знаем, есть ли у данной организации ликвидное имущество», – добавил Александр Саляев.

Еще один банкрот, автосалон «Авенсис», задолжал городу за рекламные места более 1 млн руб. К другому крупному должнику ООО «Эс Си Джи трейд» муниципалитет подал судебный иск о взыскании 8 млн руб., но эта компания погасила половину своей задолженности и до конца июня пообещала уплатить оставшуюся часть, рассказал господин Саляев в городской думе.

Иван Сергеев