Банкрот настроился на компенсации

Конкурсный управляющий признанной банкротом челябинской строительной компании «Гринфлайт» обратился в суд с просьбой привлечь к субсидиарной ответственности бывших руководителей и соучредителей должника, а также экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Сейчас в отношении «Гринфлайта» ведется конкурсное производство. Размер задолженности компании перед кредиторами превышает 100 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Гринфлайт» в банкротстве с 2016 года, когда компания не смогла достроить более 20 домов

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ «Гринфлайт» в банкротстве с 2016 года, когда компания не смогла достроить более 20 домов

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий строительной компании «Гринфлайт» Андрей Кузьмин подал в Арбитражный суд Челябинской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника солидарно шести контролирующих лиц. В их числе бывшие гендиректора «Гринфлайта» Сергей Мануйлов и Виталий Санников, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, а также соучредители компании — Александр Москалюк, ООО «Медиа-стиль» и ООО «ЦСТ». Соответствующее объявление опубликовано на «Федресурсе». Размер субсидиарной ответственности не уточняется.

По данным СМИ, основанием для привлечения к субсидиарной ответственности Михаила Юревича стали показания Сергея Мануйлова. Тот заявил следствию, что экс-губернатор в течение нескольких лет фактически управлял «Гринфлайтом».

ООО «Гринфлайт» находится в процедуре банкротства с мая 2016 года, после того как не смогло завершить возведение более 20 многоквартирных домов в жилом комплексе «Академ Riverside» в Челябинске. В строительство микрорайона вложились около 5 тыс. дольщиков. За время процедуры наблюдения, длившейся до июня 2020 года, были достроены большинство проблемных объектов и удовлетворены требования дольщиков. Для этого региональные власти привлекли магнитогорского застройщика — гендиректором «Гринфлайта» стал владелец ООО «Трест Магнитострой» Олег Лакницкий.

Сейчас в компании ведется конкурсное производство. Оставшаяся сумма задолженности в рамках дела о банкротстве ранее оценивалась в сумму свыше 100 млн руб. Кредиторами компании, помимо физических лиц, выступают «Кредит Урал Банк», Росбанк, «СМП Банк», ООО «СЭО», ООО «Строительное управление “АльфаСтрой”» и «Магнитогорская сетевая компания».

В мае на торги была выставлена дебиторская задолженность ООО «Гринфлайт» в размере почти 1,6 млрд руб. Крупнейшими из десяти лотов стали права требования к дочерней московской компании «Гринфлайт» (935,24 млн руб.) и экс-директору Сергею Мануйлову — 320 млн.

Связаться с конкурсным управляющим «Гринфлайта» не удалось — он не ответил на телефонные звонки.

«Гринфлайтом» в 2013–2015 годах руководил Сергей Мануйлов, который сменил на этом посту Виталия Санникова, ставшего его заместителем. Весной 2018 года Центральный районный суд Челябинска приговорил Сергея Мануйлова к двум годам шести месяцам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ). Суд установил, что гендиректор «Гринфлайта» в 2013–2016 годах заключил ряд заведомо невыгодных сделок, что привело к остановке строительства домов в микрорайоне «Академ Riverside». Тем самым был причинен ущерб дольщикам на общую сумму свыше 8,7 млрд руб., а возглавляемой им компании — на сумму свыше 1,3 млрд руб. В 2020 году Мануйлов вышел на свободу условно-досрочно. В январе 2022 года экс-глава строительной компании подал заявление о признании себя банкротом, в декабре суд завершил процедуру реализации его имущества.

Руководитель юридической компании «Форлекс» Николай Попов отмечает, что в рамках рассмотрения иска о привлечении к субсидиарной ответственности суд будет учитывать обоснованность действий контролирующих лиц.

«В первую очередь будет учтено, насколько добросовестно использовался институт юридического лица: какие действия совершались при управлении компанией, в ходе хозяйственной деятельности. Проверят, насколько своевременно было подано заявление о признании должника банкротом, и был ли у контролирующих лиц обоснованный экономический план», — поясняет Николай Попов. Юрист добавляет, что размер субсидиарной ответственности будет зависеть от того, в какой период привлекаемые лица контролировали деятельность юрлица. «С них можно взыскать те средства, за которые они несли ответственность во время своих полномочий. Если контролирующие лица действовали в один период, то они привлекаются к субсидиарной ответственности солидарно», — комментирует Николай Попов.

Михаил Бычков