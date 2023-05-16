Депутат Аксаков: государство будет сокращать инвестиции из-за дефицита бюджета

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что государству неизбежно придется вынужденно сокращать инвестиции в России из-за дефицита федерального бюджета. Ранее Минфин РФ сообщал, что дефицит российского бюджета по итогам первого квартала 2023 года составил 2,4 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Доходы государства довольно существенно сокращаются в этом году, и, соответственно, дефицит бюджета растет. В таких условиях государство будет, очевидно, просто сокращать инвестиции, по крайней мере, такой подход возможен»,— сообщил господин Аксаков в ходе конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка «Российский фондовый рынок» (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, сейчас среди главных задач государства должно быть создание условий для частных инвесторов, чтобы они привлекали внутренние ресурсы для реализации проектов.

При этом, по мнению Анатолия Аксакова, ситуацию с дефицитом бюджета «точно нельзя назвать критической».

Судя по опубликованным Минфином данным, только за апрель 2023 года дефицит госбюджета России составил более 1 трлн руб. Больше в этом году он был только в январе (1,65 трлн руб.), который был признан аномальным ввиду нестандартно активного авансирования части контрактуемых расходов. По итогам первого квартала текущего года дефицит российского бюджета составил 2,4 трлн руб.

Александр Кислов